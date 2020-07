Kermis

Heftige nieuwe kermisattractie Toxic steelt de show op coronakermis

De coronaversie van de Tilburgse kermis, die vanavond ten einde loopt, betekende ook de première van de opzienbarende thrillride Toxic. Het gaat om een molen van het type speed flip, die maar weinig op de kermis voorkomt. Exploitant Niek Moonen nam de attractie over van een Belgische exploitant.



Vervolgens kreeg de ride een grondige make-over en een nieuwe naam. Eigenlijk had Toxic in het voorjaar al operationeel moeten zijn, maar door de coronacrisis vond de opening afgelopen week plaats in Tilburg. Daar ontpopte de attractie zich tot dé blikvanger.





De tien meter hoge molen van de Italiaanse fabrikant Moser's Rides bestaat uit vier armen met in totaal zestien schommelende gondels voor elk twee personen. Doordat de armen tijdens de rit omhoog omhoog gehaald worden, gaan inzittenden talloze keren over de kop.

