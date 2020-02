Attractiepark de Waarbeek

Tickets voor Overijssels pretpark voortaan inclusief onbeperkt eten en drinken

Wie een kaartje koopt voor het Overijsselse pretpark de Waarbeek, mag voortaan de hele dag onbeperkt eten en drinken. Het attractiepark introduceert een all-inclusive-formule voor alle bezoekers. Het aanbod bestaat uit fruit, belegde broodjes, friet, snacks, sauzen, soep van de dag, koffie, thee, limonade en waterijs.



Afgelopen zomer werd het all-you-can-eat-concept al gehanteerd als een optie bovenop de entreeprijs. Vanaf dit jaar geldt de formule standaard voor iedereen. Tickets kosten 14,50 euro aan de kassa en 13,25 euro op internet. Vanaf 15.00 uur geldt een 'bliksemtarief' van 8 euro per persoon. Het parkeertarief stijgt dit jaar van 3,95 euro naar 4,95 euro.





ZIE OOK: Overijssels pretpark introduceert all-inclusive-formule



"Bezoekers kunnen een hele dag onbeperkt spelen, eten en drinken voor een vaste lage prijs", laat mede-eigenaresse Janna Moespot weten. Ze deed ervaring op bij Attractiepark Drouwenerzand in Drenthe, waar het concept al langer gehanteerd wordt. Daar gelden dezelfde tarieven.



Vorig jaar

"We hopen met deze nieuwe formule een compleet en voordelig dagje uit te kunnen bieden voor iedereen", aldus Moespot. Vorig jaar bedroeg de entreeprijs van de Waarbeek nog 12,50 euro aan de kassa en 9,95 euro op internet, zonder eten en drinken. De all-in-prijs was toen 25 euro, inclusief parkeren.

ZIE OOK: Pretpark met oudste achtbaan van Benelux wordt verkocht