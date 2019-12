Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Foto's: nieuwe kerstshow Attractiepark Slagharen in première

In Attractiepark Slagharen is afgelopen weekend een nieuwe kerstshow in première gegaan. Tijdens het winterseizoen kunnen bezoekers dagelijks kijken naar een speciale kerstvoorstelling in het American Circus Theater: het Kerstcircus. De show draait om een kerstelf die indruk wil maken op de Kerstman.



Als hij wil zorgen voor een witte kerst, dreigt het hele kerstfeest in gevaar te komen. In de veertig minuten durende show komen verschillende circusacts voorbij, waaronder luchtacrobatiek. Ook is er een rol weggelegd voor Slagharen-mascottes Randy en Rosie. De voorstelling werd geproduceerd door Aniba Productions uit Almere.





Deze winter is het Overijsselse pretpark nog geopend van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari. Het Kerstcircus wordt dan meerdere keren per dag opgevoerd. Verder kunnen bezoekers kijken naar een winterse 4D-film. Ook is er een overdekte ijsbaan. Alle dagen worden afgesloten met Miracle of Lights; een lichtjesparade en een avondshow met lasers en vuurwerk.





















































