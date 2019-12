Disneyland Paris

Disneyland Paris: nieuwe scènes in vliegsimulator Star Tours

De nieuwe Star Wars-film The Rise of Skywalker, die sinds woensdag in de bioscoop draait, is nu al onderdeel van een attractie in Disneyland Paris. Vanaf vandaag kunnen bezoekers de wereld van de film ontdekken in 3D-vliegsimulator Star Tours: The Adventures Continue.



Normaal gesproken worden passagiers tijdens een vlucht naar wisselende plekken in het Star Wars-universum gebracht, met scènes die steeds willekeurig gekozen worden. De komende maanden verloopt iedere vlucht hetzelfde. Piloot C-3PO krijgt daarbij hulp van personage Lando Calrissian, gespeeld door acteur Billy Dee Williams.





De zogeheten Starspeeder brengt onder andere een bezoek aan de oceaanmaan Kef Bir. "Het is één van de spannendste scènes die we ooit voor deze attractie hebben ontwikkeld", zegt Disney-imagineer Tom Fitzgerald. "Met behulp van Industrial Light & Magic en Skywalker Sound zorgen we voor de meest authentieke Star Wars-ervaring."



Franstalig

In principe is de volledige Star Tours-rit in Disneyland Paris Franstalig. Medewerkers kunnen er op verzoek voor kiezen om een Engelstalige variant te starten, maar dat gebeurt maar zelden.



Over een paar maanden keert het willekeurige ritverloop weer terug. De nieuwe scènes komen dan af en toe voorbij. In totaal zijn er straks meer dan honderd combinaties mogelijk.

