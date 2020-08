Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza heeft grootste zonnepanelenparking ter wereld

Dierenpark Pairi Daiza in België heeft een opvallend wereldrecord in handen. De dierentuin nam onlangs een gigantische zonnepanelenparking in gebruik: de grootste ter wereld. Boven een nieuw parkeerterrein met zevenduizend parkeerplaatsen werden maar liefst 62.750 zonnepanelen geïnstalleerd.



De totale oppervlakte van de panelen bedraagt 104.000 vierkante meter. "Pairi Daiza is dan ook volledig CO2-neutraal", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het park draait voor 100 procent op zelf opgewekte groene stroom." Dat zou goed zijn voor 6860 ton CO2-reductie per jaar.





"De overproductie wordt op het net geïnjecteerd en gebruikt om de elektrische golfkarretjes en elektrische wagens op de parking op te laden", aldus de voorlichter. De installatie werd ontworpen door de firma PerPetum en medegefinancierd door verzekeringsmaatschappij Integrale. Vorig jaar juni startte de bouw.



Afstaan

Naar verwachting moet Pairi Daiza het wereldrecord over een tijdje weer afstaan. Op de evenementenparkeerplaats van Walibi Holland moet komend najaar een permanent zonnepark verrijzen met 90.000 zonnepanelen. Volgens de initiatiefnemers wordt dat uiteindelijk "de grootste solar carport ter wereld".













