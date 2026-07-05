Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek reageert op uitzending van RoddelPraat: 'Heel treurig pretpark'

VIDEO Attractiepark de Waarbeek in Hengelo heeft gereageerd op een uithaal van een bekend YouTube-kanaal. In een aflevering van de omstreden online talkshow RoddelPraat werd het huwelijksaanzoek van vlogger Ruben Koet besproken: hij gaf onlangs het jawoord in een achtbaankarretje van het Overijsselse pretpark.

RoddelPraat-presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten kraakten niet alleen Koet af: ze konden het ook niet laten om sneren uit te delen aan het park zelf. Zo werd de Waarbeek omschreven als "een heel treurig pretpark in Hengelo". Dat liet Waarbeek-mascotte Postbode Pelle, die het YouTube-huwelijk voltrok, niet over zijn kant gaan.

In een ludieke video dient hij de presentatoren van repliek. Pelle zorgde voor een parodie op RoddelPraat onder de noemer Pellepraat, waarin hij - op dezelfde manier als Roos en Schouten - met behulp van een greenscreen de provocerende uitspraken terugkijkt en bespreekt.



Koekenbakker

In de video gaat Pelle, met een niet al te spraakzame collega aan zijn zijde, onder meer in op het feit dat hij door Roos een "koekenbakker" wordt genoemd. Daar kan hij zich bij nader inzien eigenlijk wel in vinden. Ook nodigt hij de presentatoren uit om nog eens langs te komen in het all-inclusive-attractiepark.



De mascotte vermoedt dat Roos en Schouten er al een tijdje niet meer zijn geweest. "En als je echt wil, trouw ik je ook", klinkt het. Overigens bewees Roos in de RoddelPraat-uitzending dat hij niet bepaald een pretparkkenner is: de oudste achtbaan van Nederland is volgens hem een reuzenrad.