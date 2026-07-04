Disneyland Paris

Disney-fans kunnen bieden op privéspullen van overleden ontwerper: bijzondere items onder de hamer

FOTO'S Het persoonlijke archief van een belangrijke Disney-ontwerper wordt deze maand geveild. Het gaat om spullen van Eddie Sotto, de Amerikaanse creatieveling die een grote rol speelde bij de ontwikkeling van Disneyland Paris, destijds Euro Disney. Hij overleed in december op 67-jarige leeftijd.

Veilinghuis Arcadia Auction and Appraisal, te vinden op arcadiaauction.com, biedt honderden objecten aan uit Sotto's nalatenschap. De online veiling loopt van zondag 5 juli tot en met zondag 19 juli. In totaal moeten er zo'n vierhonderd kavels verschijnen. Daarvan zijn er inmiddels 241 ingevuld.

Voor liefhebbers van Disneyland Paris zitten er opvallende stukken tussen. Zo kan geboden worden op een door toenmalig Disney-directeur Michael Eisner gesigneerde foto, originele schetsen van Main Street U.S.A. en andere ontwerptekeningen uit het Euro Disney-tijdperk. Ook sleutels, pins, manchetknopen, sleutelhangers, pennen en andere souvenirs uit de beginjaren gaan onder de hamer.



Railroad

Sotto was bij Walt Disney Imagineering verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling van Main Street U.S.A. in het Franse Disney-resort. Ook werkte hij aan de Euro Disneyland Railroad en stond hij aan de basis van het idee om een hotelcomplex bij de ingang van het park te bouwen, het latere Disneyland Hotel.



De veiling beperkt zich niet tot keurige museumstukken. Er staan ook persoonlijke en minder uitgesorteerde kavels tussen, waaronder een grote lade met "diverse Eddie Sotto-dingen": een verzameling losse spullen uit zijn bureau. Ook biedt men notitieboeken, schetsboeken, kantoorspullen, identiteitsbadges en meubels aan.



Haunted Mansion

Andere kavels verwijzen naar Sotto's werk buiten Parijs, met objecten rond Indiana Jones Adventure, Knott's Berry Farm, Tokyo Disneyland en Haunted Mansion. Ook boeken uit zijn persoonlijke bibliotheek, ontwerpvoorbeelden, posters, foto's, horloges en zelfs zijn hele tekentafel worden aangeboden.



Het veilinghuis presenteert de verkoop als een kans om "authentieke stukken Disney- en pretparkgeschiedenis" te bemachtigen. Voor verzamelaars gaat het inderdaad om bijzonder materiaal. Tegelijkertijd is de timing wrang: amper zeven maanden na Sotto's overlijden wordt zijn persoonlijke collectie al te gelde gemaakt.



































