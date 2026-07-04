Beekse Bergen

Slimme muggenval moet voorkomen dat pinguïns Beekse Bergen malaria oplopen

VIDEO Pinguïns in Safaripark Beekse Bergen worden voortaan beschermd met een bijzonder anti-muggensysteem. Het Brabantse dierenpark heeft dit voorjaar speciale vallen geplaatst om te voorkomen dat de vogels worden gestoken door muggen die vogelmalaria kunnen overbrengen.

De vallen lokken muggen met een combinatie van kooldioxide en melkzuur. "Kooldioxide is wat de mens uitademt", legt bioloog en muggenexpert Bart Knols uit in een aflevering van de Omroep Brabant-serie Op Safari. "Het is eigenlijk een teken van een levend organisme. Binnen in de val zit een zakje met de geur van melkzuur. Dat is een stof die we op onze huid afgeven."

Volgens Knols dragen veel Nederlandse muggen de parasiet bij zich die vogelmalaria veroorzaakt. Voor mensen vormt dat geen gevaar, maar pinguïns zijn wel kwetsbaar. Beekse Bergen gebruikt het systeem al sinds dit voorjaar. De techniek wordt al langer toegepast bij luxe resorts in de Indische Oceaan, maar niet eerder op deze manier voor pinguïns.



Geen zorgen

"Met behulp van de vallen proberen we de infectiedruk zover omlaag te brengen dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de gezondheid van de pinguïns", zegt Knols. "Dit is voor zover ik weet nog nergens op dezelfde manier toegepast."