Beekse Bergen

Gemeente wil miljoenen terug van Beekse Bergen na omstreden belastingdeal

De gemeente Hilvarenbeek wil miljoenen euro's aan belastingen terugvorderen van Safaripark Beekse Bergen. Volgens het gemeentebestuur is een belastingafspraak die tien jaar geleden met eigenaar Libéma werd gemaakt in strijd met de Europese regels voor staatssteun.

Hilvarenbeek sloot in 2016 een overeenkomst met Libéma over de toeristenbelasting en de vermakelijkhedenretributie. Daarbij werd afgesproken dat Beekse Bergen jaarlijks minimaal 550.000 euro en maximaal 1,1 miljoen euro aan beide belastingen samen zou betalen. De afspraak geldt vijftig jaar.

Inmiddels concludeert de gemeente dat het Safaripark door de sterke groei van het aantal bezoekers en overnachtingen veel minder belasting heeft betaald dan zonder die afspraak het geval zou zijn geweest. Uit onderzoek blijkt dat Hilvarenbeek alleen al over de jaren 2022 tot en met 2024 ongeveer 3,5 miljoen euro is misgelopen.



Ongeoorloofde staatssteun

De gemeente wil ook de andere jaren laten meetellen. Nieuwe juridische adviezen stellen dat de overeenkomst neerkomt op ongeoorloofde staatssteun. Daarom wil Hilvarenbeek de Europese Commissie informeren. Als die conclusie standhoudt, moet de vermeende staatssteun worden teruggevorderd.



Dat kan uitmonden in een langdurige juridische procedure. Libéma-directeur Dirk Lips verzet zich tegen het besluit. Hij wijst er in gesprek met het Brabants Dagblad op dat de overeenkomst destijds juist bedoeld was om zekerheid te bieden over de belastingdruk, zodat het bedrijf kon investeren in de uitbreiding van Beekse Bergen.



Omstreden

Zonder die afspraak zou Libéma die investering naar eigen zeggen niet hebben gedaan. Overigens was de belastingdeal al vanaf het begin omstreden. Deskundigen waarschuwden dat sprake kon zijn van staatssteun, maar onderzoeken concludeerden dat de overeenkomst was toegestaan. Tien jaar later komt de gemeente dus tot de tegenovergestelde conclusie.