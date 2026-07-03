Efteling

Nieuwe personages bij kerstshow Efteling en Studio 100 dit jaar

De Efteling heeft meer informatie bekendgemaakt over de tweede editie van de Gi-Ga Gantische Kerstshow, die samen met Studio 100 wordt georganiseerd. Beide partijen werken dit jaar opnieuw met elkaar samen voor een grote familievoorstelling in Ahoy Rotterdam. Vooralsnog staan er twee shows gepland, allebei op zondag 27 december.

Er staan zeker twee personages op het podium die vorig jaar nog ontbraken, schrijft de Efteling in een nieuwsbrief aan abonnementhouders. "Dit jaar schitteren ook Assepoester en Roodkapje voor het eerst mee in de line-up", valt er te lezen. Beide figuren waren al wel aanwezig als Sprookjesboom-handpoppen.

Dit jaar zullen ze in levenden lijve op het podium verschijnen. De Efteling omschrijft het initiatief als "een winters spektakel vol muziek, waarin de magie van kerst tot leven komt". Naast het attractiepark en Studio 100 werkt ook het team achter De Toppers mee. De muziekgroep vaardigt wederom de jongerenformatie Genzee af.



Vier keer

Er zijn vooralsnog voorstellingen om 10.30 en 14.00 uur. Mogelijk komen daar nog extra shows bij: de eerste Gi-Ga Gantische Kerstshow werd afgelopen winter uiteindelijk vier keer opgevoerd.



Naast Assepoester en Roodkapje zijn in ieder geval ook Pardoes, K3, Mega Mindy, Piet Piraat en Bumba van de partij. In het logo zien we ook Jokie, Droomvlucht-elfjes, Kabouter Plop, Samson, Marie en presentatrice Fenna Ramos.