Efteling

Video: Efteling-fans krijgen unieke Sprookjesboom-medley voorgeschoteld, met een twist

VIDEO De Efteling heeft fans deze week getrakteerd op een bijzondere muzikale medley. Bezoekers van het Efteling Zomerfeest konden donderdagavond kijken naar een compilatie van de liedjes uit de populaire Sprookjesboom-avondshows met Wolf, Heks en Ezel. Ook een ander Sprookjesboom-personage verscheen plotseling op het podium.

In het Fata Morgana Paleis vond donderdag een exclusief evenement plaats, georganiseerd voor en door Efteling-fans. Onder de noemer Een Avond met Hits kwamen nummers voorbij uit vier verschillende shows: Een Avond met Wolf (2016), Een Avond met Heks (2024), Een Avond met Ezel (2025) en Een Oudejaarsavond met Wolf (2025).

Het leidde tot ongebruikelijke combinaties en interacties. Onverwachts meldde ook Assepoester zich bij het gezelschap, ook al heeft zij nog nooit een avondshow gehad. Ze zong - heel toepasselijk - haar eigen versie van het nummer One Night Only uit de Broadway-musical Dreamgirls. Verder fungeerde ze als het achtergrondkoor van Ezel.



Openluchttheater

De avondshows vinden normaal gesproken plaats in het Openluchttheater in het Sprookjesbos, in de zomer- en wintermaanden. Ze zijn gericht op een wat ouder publiek dan de reguliere Sprookjesboom-voorstellingen voor kinderen. De producties worden gekenmerkt door parodieën op bekende liedjes en knipogen naar bekende sprookjes én Efteling-gebeurtenissen.