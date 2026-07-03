Efteling

Zo begon het Efteling Zomerfeest: O.J. Punctuel krijgt gezelschap van bijzondere Efteling-bewoners

VIDEO Het Efteling Zomerfeest bracht donderdagavond honderden Efteling-fans samen voor een feestavond met muzikale verrassingen en bijzondere ontmoetingen. Ster van de avond was zonder twijfel Symbolica-lakei O.J. Punctuel, die het unieke evenement in het Fata Morgana Paleis aan elkaar praatte. Hij kreeg op het podium gezelschap van enkele zeldzame Efteling-bewoners.

Punctuel zelf heeft zich ook al jarenlang niet in levenden lijve laten zien: het Zomerfeest was voor liefhebbers een unieke kans om hem weer eens aan het werk te zien én met hem op de foto te gaan. Na een ludieke introductie kondigde Pardoes de organisatoren aan: Looopings, De Vijf Zintuigen, Kleine Boodschap en Niels Kooyman.

Zij haalden de lakei erbij, die onder luid applaus werd ontvangen. De publiekslieveling kon het niet laten om grappen te maken over onder meer de veelbesproken experimenten bij de Python-wachtrij. Na een muzikaal intermezzo presenteerde Punctuel een Efteling-quiz, met meerdere twists. Zo werd het antwoord op een vraag over de nieuwe attractie Ravenring gegeven door twee Raveleijn-personages: ruiter Thomas en dorpsmeisje Samira.



Gustave Hooghmoed

Daarmee werd alvast geknipoogd naar de nieuwe Raveleijn-show, die eind dit jaar in première gaat. In de voorstelling zal de liefde tussen Thomas en Samira gevierd worden. Beide figuren bleven hangen voor meet-and-greets. Bij een vraag over Baron 1898 verscheen onverwachts niemand minder dan baron Gustave Hooghmoed op het podium, in het kostuum dat hij zal dragen tijdens de nieuwe Baron-musical.



De mijnbaron bleek uiteraard zeer geïnteresseerd in een gouden belletje dat voor de quiz was opgevist. Echte kenners begrepen de verwijzing naar Bello Bel, afkomstig uit de verhalen van Pardoes. Toen de zevende en laatste vraag bleek te ontbreken, zat er voor Punctuel niets anders op dan het bellen van een vriend. Hij maakte verbinding met kantoor Raveleijn, waar ontwerper Jeroen Verheij nog aan het werk was.



Efteling-tatoeage

Verheij - die enige gelijkenissen vertoonde met de lakei - stelde uiteindelijk de ontbrekende vraag, over de Efteling Fanclub die hij in 1984 zelf oprichtte. Door een gelijkspel moest er echter een extra vraag bedacht worden, die spontaan uit het publiek kwam. Een Efteling-fanaat bleek te beschikken over een spraakmakende Efteling-tatoeage. Aan de teams de opdracht om te raden wat er op zijn rug stond.



Toen ook dat een gelijkspel opleverde, besloot Punctuel de hoofdprijs - een gouden Pardoes-beeld ter waarde van 245 euro - aan beide teams te gunnen. Er werd ook een pakket met exclusieve pins en oude plattegronden weggegeven. Wie er niet bij kon zijn óf wie nog wil nagenieten, kan de komende dagen alle onderdelen van het Efteling Zomerfeest online terugkijken, te beginnen bij de opening en de quiz.