Efteling

Video: bij Fata Morgana in de Efteling komt deze zomer een tijger tot leven

VIDEO In de Efteling is deze zomer een vernieuwde show te zien bij Fata Morgana. De bekende reus Djinn keert terug als gigantische marionet, maar bezoekers krijgen dit keer een nieuw verhaal voorgeschoteld. Daarin speelt ook een magische tijger mee: een enorme handpop, bestuurd door drie acteurs.

De show speelt zich af op een nieuw podium op het plein voor de attractie, aangekleed met houten kratten en planten. Oosterse wachters vertellen het publiek dat een woestijnvalk een belangrijk perkament heeft bezorgd. Daarin staat dat de uitverkorene onderweg is naar Fata Morgana. Het publiek wordt aangemoedigd om de slapende reus wakker te schreeuwen.

Vervolgens beelden de wachters de voorgeschiedenis uit. Ooit waakte Djinn over de schatten van Fata Morgana, samen met zijn magische tijger Azardin. Tijdens een aanval van veertig rovers werd de tijger echter getroffen door een vloek van de opperrover. Djinn kon zijn trouwe metgezel niet redden en bleef alleen achter.



Zandstorm

Alleen een magisch ritueel met een verborgen vuur kan de tijger terugbrengen. Daarom werd de uitverkorene op een gevaarlijke missie gestuurd. Op het perkament staat dat het vuur is gevonden, maar dat de terugweg door een zandstorm onmogelijk is geworden.



Daarop worden enkele bezoekers uit het publiek naar het podium gehaald om trommels en een tamboerijn te bespelen. Met het lawaai wijzen zij de uitverkorene de weg terug. Kort na diens aankomst ontstaat opnieuw een gevecht. Een wachter zegt te willen controleren of de teruggekeerde reiziger wel echt de uitverkorene is.



Berouw

Later toont de twijfelaar berouw, waarna het ritueel alsnog kan worden voltooid. Met succes: Azardin verschijnt op het podium. De tijger wordt verwelkomd als beschermer van Fata Morgana. Wanneer dezelfde wachter opnieuw probeert het magische vuur te bemachtigen, grijpt Djinn in. De reus stuurt de snoodaard weg en verbant de wachter voorgoed van het plein.



De naamloze voorstelling eindigt met de boodschap dat Azardin meteen ruikt wie met goede bedoelingen komt en wie niet. Men koos niet voor niets voor een tijger: in de vaartocht komen al sinds 1986 twee grote tijgers voor. Die figuren dienden als inspiratie. De vernieuwde show is dagelijks meerdere keren te zien tot en met zondag 30 augustus.