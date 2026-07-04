Efteling

Video: The Big Bad Wolf Band is dé verrassing van het Efteling Zomerfestival

VIDEO Een nieuwe band in de Efteling blaast deze zomer het publiek omver. In juli en augustus kunnen bezoekers dagelijks kijken naar de indrukwekkende Big Bad Wolf Band, met drie muzikanten en een krachtige zangeres. Ze treden meermaals per avond op in de grote tent op het vernieuwde Efteling Zomerfestival, het festivalterrein gelegen tussen Carnaval Festival en het Carrouselpaleis.

Bij de première vervulde zangeres Annika van Bruggen de rol van wolf. Zij heeft haar sporen in de Efteling verdiend met onder andere Sprookjesboom-musicals. Nu kruipt ze in de huid van een stoere frontvrouw, die samen met haar "biggetjesband" een energieke mix van rock-'n-roll en pop ten gehore brengt.

Het repertoire bestaat uit nummers als Crazy In Love, Where Is My Husband, Shut Up and Dance, Wonderwall, I Gotta Feeling, You Oughta Know, Can't Stop The Feeling, Nobody's Wife, Proud Mary en Firework. In de liedjes wordt af en toe geknipoogd naar de Grote Boze Wolf, maar verder ligt de focus op livemuziek en interactie met het publiek.



Speelweide

Op basis van de huidige planning verzorgt The Big Bad Wolf Band optredens om 19.00, 20.00 en 21.00 uur. De sfeer in de tent doet denken aan de Efteling-zomeravonden van de jaren nul, toen fans één tot twee avonden per week getrakteerd werden op optredens op de Speelweide. Nu biedt de Efteling het zomerprogramma dagelijks aan.