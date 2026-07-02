DierenPark Amersfoort

Nederlandse dierentuin toont meest bedreigde diersoort van het park: 'Erg trots'

VIDEO DierenPark Amersfoort heeft één van de zeldzaamste hoefdieren ter wereld verwelkomd. Bezoekers kunnen vanaf vandaag twee vrouwelijke Somalische wilde ezels bekijken, in een nieuw verblijf. Daarmee is het park de enige dierentuin in Nederland waar de ernstig bedreigde diersoort te zien is.

In het wild leven naar schatting minder dan driehonderd Somalische wilde ezels. "Wij zijn erg trots dat we kunnen bijdragen aan de instandhouding van deze bijzondere soort", zegt diermanager Willem Verdonck. Het gaat volgens hem heel goed met de twee dames.

De ezelinnen krijgen binnenkort gezelschap van een hengst. Later dit jaar wordt ook een derde vrouwelijke ezel aan de kudde toegevoegd. Verdonck verwacht dat de hengst na zijn introductie regelmatig achter de vrouwtjes aan zal rennen. "Dit is natuurlijk gedrag, zo maakt hij zijn interesse kenbaar."



Oost-Afrika

Bezoekers kunnen via een groot educatief spel meer leren over de diersoort en de bedreigingen waarmee de dieren te maken hebben. De Somalische wilde ezel komt voor in Eritrea, Ethiopië en mogelijk ook in andere delen van Oost-Afrika.



De populatie staat onder druk doordat de dieren moeten concurreren met vee om voedsel en water. Ook jacht en klimaatverandering spelen mee. "De Somalische wilde ezel is de meest bedreigde soort die in ons park leeft", vult Verdonck aan. Hij hoopt dat er in de toekomst ezelsveulens komen.