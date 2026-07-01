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Attractiepark Toverland

Luchtfoto's: zo groot wordt het nieuwe maisdoolhof van Toverland

Gisteren, 21.52 uurBeeld: @RingelbergNick

FOTO'S Toverland is druk bezig met de voorbereidingen voor een gigantische nieuwe halloweenattractie. Op een terrein van maar liefst 7 hectare verrijst de komende maanden een enorm maisdoolhof. Op dit moment is het ook vooral een kwestie van geduld hebben: men zal moeten afwachten tot het mais voldoende gegroeid is.

Nieuwe luchtfoto's geven niet alleen een goed beeld van hoe groot de beleving gaat worden: ze tonen ook de wandelpaden die alvast in de grond zijn aangebracht. De contouren van het labyrint zijn daardoor nu al duidelijk zichtbaar. Verspreid over het terrein staan meerdere zeecontainers, die onderdeel gaan uitmaken van de ervaring.

Ook zijn in het ontwerp - voor de sier - een groot Toverland-logo en een symbool ter ere van het 25-jarig jubileum van het Limburgse attractiepark verwerkt. Verder valt een grote open vlakte op, die doorloopt richting verschillende kronkelende paadjes. Een deel van de routes loopt dood.

Halloween Nights
De toevoeging gaat Entwined: The Maze heten. Het doolhof wordt het belangrijkste nieuwe onderdeel van de Halloween Nights in 2026. Zodra het gewas de komende weken verder groeit, verdwijnen de paden geleidelijk tussen de hoge maisplanten. Dan krijgt de attractie automatisch de definitieve vorm.





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