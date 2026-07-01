Rijksmuseum

Disney sluit commerciële deal met Rijksmuseum: museumbezoekers worden geconfronteerd met Toy Story

Het Rijksmuseum en Disney zijn een meerjarige samenwerking aangegaan. De komende drie jaar gaan de partijen gezamenlijk activiteiten organiseren. De aftrap vindt deze zomer plaats met een uitgebreid Toy Story-programma rond de bioscooprelease van Toy Story 5.

Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus staan in het Amsterdamse museum verschillende activiteiten in het teken van de bekende Pixar-filmreeks. Gezinnen kunnen onder meer een Toy Story-speurroute volgen, originele schetsen van personages als Woody, Buzz en Jessie bekijken, deelnemen aan tekenworkshops en kennismaken met speelgoed uit verschillende tijdperken.

Ook wordt een bestaande familierondleiding uitgebreid met Toy Story-elementen. Daarnaast verschijnt een pop-upkar waar bezoekers worden uitgedaagd om een zeventiende-eeuws spel te spelen. In de museumwinkel komen speciale producten die voor de samenwerking zijn ontwikkeld.



Donald Duck

Met de zomeractiviteiten wordt ook officieel bekend dat Disney en het Rijksmuseum hun samenwerking hebben verlengd. De organisaties werkten de afgelopen twee jaar al samen rond onder meer het honderdjarig bestaan van Disney en de negentigste verjaardag van Donald Duck. Nu is een overeenkomst voor drie jaar gesloten.



Manager marketingsamenwerkingen Roos van der Wijk van The Walt Disney Company Benelux noemt de samenwerking op LinkedIn "het begin van een spannende reis van drie jaar". Disney spreekt over een partnerschap waarbij de culturele waarde van het Rijksmuseum en de verhalen van Disney samenkomen.