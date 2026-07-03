Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Walibi Holland start hoogseizoen mét Blast: hoelang houdt probleemattractie het dit keer vol?

Gisteren, 19.35 uurBeeld: @KleeffLucas

Walibi Holland heeft attractie Blast weer in gebruik genomen, net op tijd voor de start van het hoogseizoen. Sinds vandaag draait de 26 jaar oude thrillride weer, nadat de top spin wekenlang buiten gebruik was voor een reparatie. Het blijft de vraag hoelang de attractie het dit keer volhoudt.

Blast kampte de afgelopen jaren regelmatig met technische problemen: de ride stond meermaals langdurig stil voor onderhoud. Begin juni werd de attractie opnieuw deels uit elkaar gehaald. Een arm die vorig jaar ook al was verwijderd, moest wederom gedemonteerd worden.

Volgens Walibi functioneerde een onderdeel dat tijdens het winteronderhoud was vervangen niet goed. Tussen mei 2025 en april 2026 was de top spin ook al gesloten. Nu kunnen bezoekers er weer een ritje in maken, zolang de techniek geen roet in het eten gooit.

Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be