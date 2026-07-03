Walibi Holland

Walibi Holland start hoogseizoen mét Blast: hoelang houdt probleemattractie het dit keer vol?

Walibi Holland heeft attractie Blast weer in gebruik genomen, net op tijd voor de start van het hoogseizoen. Sinds vandaag draait de 26 jaar oude thrillride weer, nadat de top spin wekenlang buiten gebruik was voor een reparatie. Het blijft de vraag hoelang de attractie het dit keer volhoudt.

Blast kampte de afgelopen jaren regelmatig met technische problemen: de ride stond meermaals langdurig stil voor onderhoud. Begin juni werd de attractie opnieuw deels uit elkaar gehaald. Een arm die vorig jaar ook al was verwijderd, moest wederom gedemonteerd worden.

Volgens Walibi functioneerde een onderdeel dat tijdens het winteronderhoud was vervangen niet goed. Tussen mei 2025 en april 2026 was de top spin ook al gesloten. Nu kunnen bezoekers er weer een ritje in maken, zolang de techniek geen roet in het eten gooit.