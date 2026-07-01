Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert onverwachts nieuwe prinsessenshow bij het kasteel

Vandaag, 20.54 uurBeeld: @CharactersPBlog

VIDEO Bij het grote sprookjeskasteel van Disneyland Paris is vanaf vandaag een nieuwe show te zien. Bezoekers van het Disneyland Park kunnen vanaf nu dagelijks kijken naar een voorstelling met verschillende Disney-prinsessen. De productie, die Sleeping Beauty's Royal Waltz heet, werd pas kort geleden aangekondigd.

Het gaat om een show op het recent vernieuwde openluchtpodium Le Théâtre du Château, in het Engels bekend als Royal Castle Stage. "Meerdere keren per dag verandert het kasteelpodium in het decor voor een koninklijk magisch feest", luidt de officiële beschrijving.

"Doornroosje en prins Philip nemen de gasten mee in een betoverende wals vol muziek en romantiek, waarna andere prestigieuze Disney-prinsessen zich bij de dans voegen om dit bijzondere moment nog specialer te maken." Vandaag waren er vertoningen om 14.55, 16.10 en 16.45 uur.

Trompetten
Naast Doornroosje laten Belle, Sneeuwwitje, Tiana en Rapunzel zich zien, net als twee troubadours met trompetten en perkamentrollen. Verder zijn de Drie Goede Feeën aanwezig, afkomstig uit het verhaal van Doornroosje. Hun Engelse namen luiden Flora, Fauna en Merryweather.



Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be