Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert onverwachts nieuwe prinsessenshow bij het kasteel

VIDEO Bij het grote sprookjeskasteel van Disneyland Paris is vanaf vandaag een nieuwe show te zien. Bezoekers van het Disneyland Park kunnen vanaf nu dagelijks kijken naar een voorstelling met verschillende Disney-prinsessen. De productie, die Sleeping Beauty's Royal Waltz heet, werd pas kort geleden aangekondigd.

Het gaat om een show op het recent vernieuwde openluchtpodium Le Théâtre du Château, in het Engels bekend als Royal Castle Stage. "Meerdere keren per dag verandert het kasteelpodium in het decor voor een koninklijk magisch feest", luidt de officiële beschrijving.

"Doornroosje en prins Philip nemen de gasten mee in een betoverende wals vol muziek en romantiek, waarna andere prestigieuze Disney-prinsessen zich bij de dans voegen om dit bijzondere moment nog specialer te maken." Vandaag waren er vertoningen om 14.55, 16.10 en 16.45 uur.



Trompetten

Naast Doornroosje laten Belle, Sneeuwwitje, Tiana en Rapunzel zich zien, net als twee troubadours met trompetten en perkamentrollen. Verder zijn de Drie Goede Feeën aanwezig, afkomstig uit het verhaal van Doornroosje. Hun Engelse namen luiden Flora, Fauna en Merryweather.