Etnaland

Attractiepark blijft heel 2026 dicht na milieuschandaal

Eén van de grootste pretparken van Italië gaat dit jaar helemaal niet meer open. Etnaland op Sicilië heeft voor het eerst gereageerd op een gedwongen sluiting. Het management bevestigt dat het park het volledige seizoen 2026 gesloten blijft.

Het attractie- en waterpark werd in februari op last van de rechter verzegeld vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar ernstige milieuovertredingen. Justitie verdenkt het park ervan afval illegaal te hebben verwerkt door het op een naastgelegen terrein te verbranden en te begraven. Sindsdien was het stil vanuit de directie.

In een verklaring laat Etnaland nu weten dat een opening in 2026 definitief van de baan is. Het park spreekt over een beslissing die men "liever niet had hoeven nemen". Daarbij benadrukt de directie dat het onderzoek "geen enkele situatie betreft waarbij, ook niet indirect, de veiligheid van bezoekers of medewerkers in het geding is geweest".



Meegewerkt

Etnaland zegt vanaf het begin volledig te hebben meegewerkt aan het onderzoek en dat ook te blijven doen. Tegelijkertijd wijst het park erop dat de voorbereidingen voor een seizoen maanden kosten. Daarvoor zijn onder meer onderhoud, technische controles, de opleiding van personeel en organisatorische plannen nodig.



Zelfs als de verzegeling binnenkort opgeheven zou worden, zou er onvoldoende tijd zijn om alle werkzaamheden voor 2026 af te ronden. Het park biedt ook excuses aan voor de gevolgen van de sluiting. Niet alleen de eigenaar wordt getroffen, maar ook honderden werknemers en hun gezinnen, samenwerkende bedrijven en de regio rond het park.