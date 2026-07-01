Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Met de bus naar het Wilde Westen: nieuwe verbinding tussen campings en Attractiepark Slagharen

Vakantiegangers op zes campings in Rheeze kunnen deze zomer met een rechtstreekse bus naar Attractie- en Vakantiepark Slagharen reizen. Vanaf zaterdag 4 juli tot en met vrijdag 28 augustus rijdt de speciale verbinding vijf dagen per week.

De bus stopt bij Familiepark de Vechtvallei, Camping 't Veld, Camping De Oldemeyer, Familiecamping De Belten, Camping De Zandstuve en Camping Kleine Belties. Gasten worden twee keer per dag rechtstreeks naar de entree van het Overijsselse pretpark gebracht.

De dienstregeling is afgestemd op een volledige dag in het park. De bus arriveert 's ochtends kort na openingstijd in Slagharen en vertrekt aan het einde van de middag weer terug naar Rheeze. Er wordt gereden op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.



Receptie

Op maandag en vrijdag, de vaste wisseldagen op veel campings, rijdt de bus niet. De deelnemende vakantieparken bieden ook een combiticket aan. Daarmee kunnen gasten via de receptie in één keer zowel het busvervoer als een entreebewijs voor Slagharen aanschaffen.



Die tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de recepties van de zes betrokken campings. De busverbinding is een initiatief van regionale partners, de gemeente Hardenberg, RRReis en de provincie Overijssel. Met de gezamenlijke vervoersdienst willen de betrokken partijen het aantal autoritten in de regio terugdringen.