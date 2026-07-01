Kermis

Kermisattracties als filmset: opnames voor nieuw seizoen Gooische Vrouwen op de kermis

VIDEO Een Nederlandse kermis is het decor geworden voor opnames van het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen. Op beelden is te zien hoe het personage Martin Morero een optreden verzorgt op de Larense kermis, terwijl de camera's meedraaien voor het achtste seizoen van de populaire dramaserie.

Martin Morero, gespeeld door Peter Paul Muller, verscheen op een podium in zijn kenmerkende roze pak. Hij zong de nummers Echte Liefde en Spijt Is Voor Later. Ook Remy, de tv-zoon van Morero gespeeld door Tommy van Lent, was aanwezig. Rondom het podium liepen figuranten rond om de scène compleet te maken.

Gooische Vrouwen is een Nederlandse komische dramaserie van Linda de Mol. De reeks, die draait om de levens van vier welgestelde vriendinnen uit het Gooi, combineert humor met drama. De oorspronkelijke serie liep van 2005 tot en met 2009 en telde vijf seizoenen. Daarna verschenen twee bioscoopfilms. In 2024 maakte de serie een comeback met een zesde seizoen op Videoland, gevolgd door een zevende seizoen in 2025.



Achtste seizoen

Begin vorig jaar werd aangekondigd dat ook een achtste seizoen in de maak is. De opnames zijn inmiddels in volle gang. Vorige week werd al gefilmd bij bistro Brink20 in Laren. De komende dagen staan ook opnames in Blaricum en Hilversum op het programma. De nieuwe afleveringen worden naar verwachting eind dit jaar uitgebracht.