Movie Park Germany

Movie Park maakt tijdschema bekend voor jubileumfeest: dit staat bezoekers te wachten

Movie Park Germany heeft het volledige programma voor een jubileumviering op zaterdag 4 juli bekendgemaakt. Op die dag viert het Duitse pretpark het dertigjarig bestaan. Naast de reguliere shows staan verspreid over de dag meerdere eenmalige optredens en activiteiten op het programma, met als afsluiter een vuurwerkshow om 22.45 uur.

Eén van de opvallendste onderdelen is een jubileumceremonie met een orkest in theater Studio 7. Die begint om 16.30 uur. Bezoekers kunnen eerder op de dag, om 14.15 uur, ook aanschuiven bij een panelgesprek met bekende gezichten uit de geschiedenis van het park op NYC Plaza.

Voor kinderen treedt zanger Nilsen om 13.15 uur op met een nieuw Movie Park-lied. Om 14.00 uur volgt de dans-, zang- en acrobatiekshow Frequency in Van Helsing's Club. Muziekgroep The Candylikes brengt om 15.30 uur hits uit de jaren dertig, vijftig, zeventig en tachtig op NYC Plaza.



Country Band

Later op de dag draait dj Max Bering, die normaal alleen tijdens Halloween in het park te zien is, twee sets op NYC Plaza: om 16.30 uur en 18.30 uur. Om 17.45 uur staat op dezelfde locatie een interactieve pretparkquiz gepland. In de avond verzorgt de Salvati Modern Country Band daar vanaf 20.30 uur een optreden.



Om 22.30 uur verschijnt Marilyn Monroe op Hollywood Boulevard om het park symbolisch te feliciteren met de verjaardag. Vijftien minuten later, om 22.45 uur, volgt het jubileumvuurwerk. Ook de bestaande stuntshow Operation Red Carpet, de Nickelodeon-voorstellingen en de nieuwe jubileumparade maken deel uit van het programma.



