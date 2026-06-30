Beekse Bergen

Ontsnapte aap uit Beekse Bergen nog altijd spoorloos: verzorgers grijpen telkens mis

Een kuifmangabey die ruim een week geleden ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen is nog altijd niet teruggevonden. Het dier is de afgelopen dagen meerdere keren gezien in de omgeving van het Brabantse Esbeek, maar laat zich niet vangen.

De mannelijke aap wist in het weekend van 20 juni uit zijn verblijf te ontsnappen, vermoedelijk door een gracht over te steken. Sindsdien kwamen bij het dierenpark meerdere meldingen binnen van mensen die het dier hadden gezien. Telkens rukte een vangteam uit, maar de aap was steeds alweer verdwenen voordat de verzorgers hem konden bereiken.

Volgens Beekse Bergen ziet de kuifmangabey er gezond uit. Door het warme weer kan hij voorlopig zelfstandig aan voedsel en water komen. Wel loopt het dier buiten het park risico's, bijvoorbeeld door het verkeer.



Verdovingsgeweer

Om de aap terug te halen zet het park een vangteam in, waarbij ook een verdovingsgeweer wordt gebruikt. Dat is volgens het Safaripark de enige manier om het schuwe dier veilig te vangen. Ondanks de verschillende waarnemingen is dat tot nu toe niet gelukt.



De dierentuin onderzoekt nog altijd hoe de ontsnapping precies heeft kunnen gebeuren. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen doorgevoerd aan het verblijf. De gracht rond het verblijf werd vorig jaar nog aangepast aan de geldende richtlijnen.



WhatsApp

Beekse Bergen roept mensen die de kuifmangabey tegenkomen op om hem niet zelf te benaderen. Waarnemingen kunnen, bij voorkeur met een foto, via WhatsApp worden doorgegeven aan het park via telefoonnummer 06-16821695.