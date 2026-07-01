Efteling

Efteling krijgt eindelijk een fotopas die een jaar geldig is

De Efteling komt abonnementhouders tegemoet. Het attractiepark introduceert deze week eindelijk een digitale fotopas die een jaar geldig is. Met zo'n pas kunnen bezoekers 365 dagen lang alle attractiefoto's en -video's digitaal opslaan vanuit de Efteling-app. Tot nu toe zijn er alleen passen die één of zeven dagen geldig blijven.

Vanaf vrijdag 3 juli, de start van het hoogseizoen, is het ook mogelijk om een jaarpas aan te schaffen. De naam Digi-Fotopas verandert eenvoudigweg in Digi-Pas, om te benadrukken dat video's ook onderdeel zijn van het aanbod. Verder krijgen pashouders straks geen korting meer op overige fotoproducten, zoals sleutelhangers.

Het systeem werkt via de officiële Efteling-app. Zodra bezoekers een actiefoto of -video tegenkomen op een scherm, kunnen ze die toevoegen aan de app. Na het koppelen van minimaal één foto is de Digi-Pas online te activeren. Dat kost op dit moment 25 euro voor één dag of 35 euro voor zeven dagen.



45 dagen

Voor het downloaden van foto's krijgen gebruikers 45 dagen de tijd. De passen zijn te gebruiken bij de Piraña, Carnaval Festival, Vogel Rok, de Python, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898, Symbolica, Droomvlucht, Fata Morgana en Danse Macabre. Verder zijn er de fotopunten D'n Blikvanger bij de entree en De Jolige Jutter bij speeltuin Nest.