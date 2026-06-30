Madame Tussauds London

Nieuwe Jumanji-beleving komt naar Londen: 4D-avontuur met bekende filmgids

Bezoekers van Madame Tussauds in Londen kunnen vanaf juli een nieuwe Jumanji-attractie beleven. Het wassenbeeldenmuseum introduceert een zeven minuten durende 4D-filmervaring, gebaseerd op de populaire avonturenfilms van Sony Pictures.

De nieuwe beleving, Jumanji: Safari Tours 4D Expedition, speelt zich af in een jungle vol wilde dieren. Bezoekers krijgen een safarimissie voorgeschoteld, waarbij ze worden begeleid door gids Nigel Billingsley. Die rol wordt opnieuw vertolkt door acteur Rhys Darby, die speciaal voor de attractie nieuwe scènes heeft opgenomen.

Tijdens de voorstelling zetten bezoekers een 4D-bril op. Vervolgens krijgen ze te maken met bewegende stoelen, wind, water en andere fysieke effecten, terwijl ze oog in oog komen te staan met onder meer neushoorns, struisvogels, anaconda's, mandrils en nijlpaarden.



Open World

De attractie is inbegrepen bij een regulier toegangsbewijs voor Madame Tussauds. Naast Londen verschijnt de productie ook in de vestigingen in Hollywood, Las Vegas, New York en Singapore. De komst van de 4D-film valt enkele maanden voor de bioscooppremière van de nieuwe speelfilm Jumanji: Open World. Die verschijnt eind december.



Merlin Entertainments sloot in 2022 een exclusieve overeenkomst met Sony Pictures om het Jumanji-merk te gebruiken voor attracties. Dat leidde eerder al tot een Jumanji-darkride in het Italiaanse Gardaland en het themagebied World of Jumanji in het Engelse Chessington World of Adventures, met de shuttle wing coaster Mandrill Mayhem.



