Efteling

Vanavond is het zover: honderden Efteling-fans bij elkaar voor eerste Efteling Zomerfeest

In de Efteling vindt vanavond voor het eerst het Efteling Zomerfeest plaats, een exclusieve fanavond die tot stand kwam door een samenwerking tussen het attractiepark en verschillende bekende partijen uit de Efteling-community. Na sluitingstijd verzamelen honderden Efteling-liefhebbers zich in het Fata Morgana Paleis.

De feestzaal opent om 20.00 uur. Van 20.30 tot 23.00 uur presenteert Symbolica-lakei O.J. Punctuel enkele muzikale verrassingen en bijzondere ontmoetingen. Zo komt niemand minder dan Bobslee-zanger Jürgen Freilich nog één keer langs. Hoewel de rest van het programma geheim is gebleven, hebben de organisatoren al wel losgelaten een bekend Sprookjesboom-personage ook van de partij zal zijn.

Tussen 23.00 en 00.00 uur treedt dj Thomas van Groningen op. Het evenement wordt georganiseerd door Looopings, De Vijf Zintuigen, Kleine Boodschap en Niels Kooyman, met medewerking van ThemeTalk, Eftepedia en de Efteling. Zo'n gezamenlijke fanavond is niet eerder georganiseerd. De belangstelling was enorm.



Wachtlijst

Alle achthonderd beschikbare entreebewijzen waren binnen een half uur uitverkocht. Een wachtlijst die vervolgens werd opgetuigd, telt inmiddels ruim tweeduizend inschrijvingen. Op ticketplatform Ticketswap deden al enkele honderden geïnteresseerden een gooi naar kaartjes. Voor fans die geen ticket hebben weten te bemachtigen, verschijnen de hoogtepunten van de avond later online.



Tickethouders hebben vorige week een e-mail ontvangen met de laatste praktische informatie. Daarin valt onder meer te lezen dat ze zich vanaf 19.30 uur kunnen melden bij groepskassa 18, naast het Huis van de Vijf Zintuigen. Op die plek worden tickets gecontroleerd en polsbandjes uitgedeeld. De parkeerplaats en fietsenstalling blijven geopend tot na 01.00 uur.