Efteling

Foto's: Efteling werkt overkapping bij Gondoletta af met sierlijke lamp

FOTO'S Een nieuwe overkapping bij een klassieke Efteling-attractie heeft er een bijzondere blikvanger bij gekregen. Boven de draaischijf van de Gondoletta hangt sinds deze week een sierlijk ornament: een fraaie lamp die de onlangs gebouwde overkapping compleet maakt.

De grote hanglamp - uitgevoerd in wit en goud - sluit aan bij de klassieke vormgeving van de overkapping zelf. Opvallend zijn de goudkleurige, organische lijnen rondom de melkglazen kap en de gedraaide sierpunt aan de onderzijde. De lamp hangt precies in het midden van de constructie, aan drie kettingen.

De overkapping werd eerder dit jaar gebouwd om medewerkers van de Gondoletta te beschermen tegen de zon. Daarbij kwam de lichtgekleurde constructie met tentzeil boven de draaischijf van de vaartocht te staan, waar 39 bootjes één voor één aanmeren en vertrekken.



Veertigste bootje

Bij de oplevering in maart ontbrak de armatuur nog. Met de plaatsing van het nieuwe decorstuk lijkt het bouwwerk nu volledig afgewerkt. Op dit moment ontbreekt het veertigste bootje van de attractie nog wel. Men wil op termijn een speciaal vaartuig introduceren dat geschikt is voor rolstoelers.















