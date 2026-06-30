Efteling

Sprookjespark verslaat chipreus: Efteling heeft nu beste reputatie van Nederland

De Efteling heeft ASML onttroond als het bedrijf met de beste reputatie van Nederland. Ondanks meerdere relletjes prijkt het attractiepark uit Kaatsheuvel bovenaan de MT500 van 2026, het jaarlijkse reputatieonderzoek van zakenplatform MT/Sprout.

Daarmee komt een einde aan zeven jaar alleenheerschappij van chipmachinefabrikant ASML. Dat bedrijf staat nu op de tweede plaats. Albert Heijn maakt de top drie compleet. Vorig jaar eindigde de Efteling nog als tweede.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Ruim vierduizend zakelijke beslissers beoordeelden Nederlandse bedrijven op vijf onderdelen: klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen.



Tony's Chocolonely

De Efteling scoort niet alleen in het totaalklassement het hoogst. Het park is ook nummer één op het gebied van klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering. ASML wordt gezien als de meest aantrekkelijke werkgever. Tony's Chocolonely komt als beste uit de bus bij duurzaam ondernemen.



Hoofdonderzoeker Henk Volberda noemt het veelzeggend dat juist een sprookjespark nu bovenaan staat. "Het sentiment is gekanteld nu we ook de negatieve kanten van big tech zien", zegt hij tegen MT/Sprout. "Zijn onze data in hun handen nog wel veilig?"



Hema

Amerikaanse techbedrijven zakken dit jaar weg in de reputatielijst. Google daalt van plaats vier naar tien, Microsoft van zes naar vijftien. IBM keldert van plek negen naar dertig. Nederlandse namen als Albert Heijn, Tony's Chocolonely, ANWB en Hema staan juist vrij hoog.



Opvallend genoeg kreeg ook de reputatie van de Efteling de afgelopen jaren veel te verwerken. Zo ontstond recent nog een landelijke rel toen bleek dat de Efteling steeds meer vleesgerechten vervangt door vegetarische en plantaardige alternatieven, om de milieu-impact te verkleinen.



Homoseksuele ezel

Verder was er onder meer commotie over een borstvergroting bij Doornroosje, een homoseksuele ezel, een AI-gegenereerde moslima bij Fata Morgana, het schrappen van parkeerabonnementen, een afgebroken wiel bij Vogel Rok en het uit de handel halen van een Efteling-boekje met Aziatische stereotyperingen. Dat alles heeft de reputatie van het attractiepark kennelijk geen schade berokkend. Integendeel: de Efteling staat nu zelfs bovenaan de ranglijst.



Andere pretpark- en dierentuinbedrijven zijn schaars in het overzicht. Libéma, eigenaar van onder meer Safaripark Beekse Bergen en Eindhoven Zoo, staat op plek 390. Center Parcs is terug te vinden op plaats 439. Verder worden Nederlandse attractieparken en dierentuinen niet genoemd in de top vijfhonderd.