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Djurs Sommerland

Werkzaamheden gestart voor bijzondere nieuwe achtbaan: tweede hot racer van Europa

Vandaag, 11.50 uur

VIDEO Een bijzonder achtbaantype komt naar een pretpark in Denemarken. Attractiepark Djurs Sommerland is gestart met bouwwerkzaamheden voor een zogeheten hot racer: een gelanceerde single-rail coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Daarvan staat er nog maar één in Europa, namelijk in het Franse Walibi Rhône-Alpes.

Een hot racer wordt gekenmerkt door een smal spoor met een smalle trein, waarin alle passagiers in een lange rij achter elkaar zitten. De variant in Denemarken, die in 2027 open moet gaan, krijgt de naam Midgårdsormen. Dat is de Deense benaming voor de Midgaardslang: nagenoeg het grootste en gevaarlijkste monster uit de Noordse mythologie.

De nieuwe attractie verrijst in de buurt van de bestaande bobsled coaster Thor's Hammer, geopend in 2002. Op bouwfoto's is te zien dat de funderingen voor de steunpilaren al zijn gelegd. Bouwtekeningen verraden dat de coaster zo'n 620 meter lang wordt, iets langer dan de uitvoering in Frankrijk. Het design komt van de Nederlandse Leisure Expert Group.

YoY
Hoewel Intamin de hot racer aanduidt als een single-rail coaster, wijkt het concept af van de single-rail coasters van de Amerikaanse concurrent Rocky Mountain Construction, zoals YoY in Walibi Holland. Daar rijden de treinen over één massieve rail. Bij Intamin bestaat de baan uit meerdere stalen onderdelen die samen een smal spoor vormen.





In Djurs Sommerland staan nu acht achtbanen, waaronder een water coaster, een ultra coaster, een family launch coaster en een suspended family coaster. De meest recente toevoeging was de T-Rex Family Coaster, een powered coaster uit 2022. Midgårdsormen wordt dus achtbaan nummer negen.



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