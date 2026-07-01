SchatEiland Zeumeren

Speelparadijs verandert deze zomer in dinosauruswereld vol levensgrote dino's

FOTO'S Een speelparadijs in Gelderland staat deze zomer volledig in het teken van dinosaurussen. SchatEiland Zeumeren in Voorthuizen is tijdelijk omgedoopt tot Dino Eiland. Tot en met zondag 30 augustus krijgen bezoekers tientallen levensgrote dinosaurussen, een dinoshow en interactieve activiteiten voorgeschoteld.

Verspreid over het park verschijnen animatronics van verschillende soorten en afmetingen, van planteneters tot roofdieren. Ook de tyrannosaurus rex mag niet ontbreken. De dinosaurussen zijn afkomstig van de gespecialiseerde leverancier World of Dinos, die eerder ook dino's leverde aan onder meer Duinrell, Julianatoren, Movie Park Germany en Bobbejaanland.

Naast de expositie kunnen bezoekers een interactieve dinoshow bekijken met een levensechte dinosaurus in de hoofdrol. Ook zijn er meet-and-greets met dino's en kunnen kinderen zelf op zoek gaan naar fossielen tijdens opgravingen. Op informatiepunten verspreid over het terrein is meer te lezen over het leven van dinosaurussen, hun voeding en het uitsterven.



Burgemeester

SchatEiland Zeumeren is een speelpark aan recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen, gericht op gezinnen met kinderen tot ongeveer 12 jaar. Voor de gelegenheid zorgde men voor dinodecoraties, muziek, rook en geluidseffecten. De officiële opening werd dinsdagavond verricht door burgemeester Jacco van der Tak van de gemeente Barneveld.



Het park heeft normaal gesproken een piratenthema, met een grote overdekte speelhal en een buitenterrein met onder meer klimtoestellen, glijbanen, trampolines en een piratenschip. De dino-extra's zijn tijdens de zomervakantie inbegrepen bij een regulier entreebewijs.







































