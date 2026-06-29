Belantis (Asterix Park Deutschland)

Bouw nieuwe Asterix-achtbaan officieel begonnen: Duits pretpark toont eerste ontwerp

De bouw van een nieuwe familieachtbaan in het Duitse pretpark Belantis is officieel van start gegaan. Met een symbolische eerste spadesteek gaf het attractiepark vandaag het startsein voor de aanleg van een nieuw Asterix-gebied, waar in 2027 een gelanceerde family coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer moet openen.

Belantis, gelegen bij Leipzig, wordt de komende jaren stap voor stap omgevormd tot een Duitse tegenhanger van Parc Astérix. De nieuwe themazone verrijst op de plek van het bestaande gebied Strand der Götter, dat volledig op de schop gaat. De nieuwe coaster vormt het middelpunt van de uitbreiding.

Tijdens de ceremonie waren de Saksische minister Dirk Panter, Belantis-directeur Filip De Witte, parkdirecteur Martin Endruhn en de stripfiguren Asterix en Obelix aanwezig. Belantis bracht ook voor het eerst een sfeerimpressie van het toekomstige gebied naar buiten. Daarop is een Grieks aandoend themagebied te zien, met de blauwe lanceerachtbaan als blikvanger.



Ontwerp

Voor het ontwerp werd Fabien Renoux ingeschakeld. Het concept heeft veel weg van een lanceerachtbaan in het Franse Parc Astérix: Pégase Express, geopend in 2017. Ook die attractie heeft een Grieks thema. Het bouwproject in Duitsland volgt kort op de opening van Idefix' Abenteuerland, het eerste Asterix-gebied in het park.



Dat kindergebied opende eind vorige maand. Met de nieuwe uitbreiding zet eigenaar Compagnie des Alpes de volgende stap in de geleidelijke transformatie van Belantis tot Asterix Park Deutschland. De officiële naamswijziging staat nog altijd gepland voor 2030 of 2031.



