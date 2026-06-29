Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Na miljoenenverlies krabbelt noodlijdend Blijdorp weer op: voor het eerst sinds 2022 zwarte cijfers

Diergaarde Blijdorp heeft zich voorzichtig uit de rode cijfers gewerkt. Na een verlies van ruim 5,4 miljoen euro in 2024 sloot de Rotterdamse dierentuin 2025 af met een bescheiden positief resultaat van 145.730 euro. Dat blijkt uit het deze maand gepubliceerde jaarverslag.

Daarmee schrijft Blijdorp voor het eerst sinds 2022 weer zwarte cijfers. Het herstel komt niet doordat eenmalige meevallers de boeken oppoetsen, maar vooral door hogere inkomsten en een streng kostenbeheersingsprogramma. De bedrijfsopbrengsten stegen van 36,9 naar 38,4 miljoen euro, terwijl de bedrijfslasten met ruim 4 miljoen euro daalden.

Opvallend is dat de omzet toenam, ondanks opnieuw een daling van het bezoekersaantal. In 2025 kwamen 1.388.870 bezoekers naar Blijdorp, ongeveer 2 procent minder dan een jaar eerder. Het dierenpark spreekt zelf van een landelijke neerwaartse trend sinds 2022.



Kasstroom

Ook de kasstroom verbeterde fors. Waar in 2024 nog sprake was van een negatieve operationele kasstroom, bedroeg die in 2025 bijna 4,8 miljoen euro positief. De beschikbare liquide middelen namen toe van 8,4 naar ruim 11 miljoen euro.



Toch is de financiële situatie nog altijd kwetsbaar. Blijdorp benadrukt dat een groot deel van de beschikbare middelen al bestemd is voor lopende projecten. De vrije middelen zijn onvoldoende om het achterstallige onderhoud te bekostigen. Daarom werd in 2025 samen met de gemeente Rotterdam gewerkt aan een herstelplan.



Vooruitbetaling

Inmiddels is een overeenkomst gesloten voor een vooruitbetaling op een gemeentelijke subsidie, bedoeld om onder meer het achterstallige onderhoud weg te werken. De dierentuin investeerde in 2025 bewust terughoudend. Geld ging vooral naar marketing, IT, de vernieuwing van het parkeerterrein met een nieuw parkeersysteem en een overkapping voor het ijsberenverblijf.



Ook werd begonnen met de voorbereiding van de renovatie van de monumentale Rivièrahal en een project rond bezoekersbeleving dat in 2026 moet worden gepresenteerd. Het management verwacht dat de omzet in 2026 verder stijgt, ondanks een verwachte verdere daling van het aantal bezoekers.



Extreem weer

Blijdorp rekent eveneens op een beter nettoresultaat dankzij de voortzetting van het bezuinigingsprogramma. Tegelijk waarschuwt de directie dat externe factoren, zoals extreem weer en economische ontwikkelingen, de resultaten kunnen beïnvloeden. De organisatie blijft daarnaast afhankelijk van steun van buitenaf.



In het jaarverslag staat dat de noodzakelijke investeringen voor onder meer de restauratie en verduurzaming van de Rivièrahal niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden betaald. Blijdorp noemt steun van de overheid, fondsen, bedrijven en particulieren daarom ook de komende jaren essentieel.



Vertrouwen

"Het herstel is nog niet afgerond, maar de ontwikkelingen in 2025 geven vertrouwen dat de juiste stappen zijn gezet om te bouwen aan een financieel gezondere en toekomstbestendige organisatie", schrijft voorzitter Souad el Hamdaoui namens de raad van toezicht.