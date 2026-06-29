Efteling

Op het nieuwe Zomerfestival van de Efteling kun je straks ook trampolinespringen

FOTO'S De Efteling installeert trampolines op het Efteling Zomerfestival, het festivalterrein dat momenteel opgebouwd wordt op de Speelweide. Van begin juli tot eind augustus kunnen bezoekers hier terecht voor entertainment, meet-and-greets, spellen en horeca. Daarnaast is het voor het eerst mogelijk om te trampolinespringen.

Het Efteling Zomerfestival wordt de opvolger van het Efteling Zomerstrand, dat hier de afgelopen jaren te vinden was in de zomermaanden. Men koos voor een nieuwe opzet, met een andere stijl én de komst van een gigantische circustent. In het verleden konden kinderen zich uitleven met een zandbak en een springkussen.

Nu zijn er trampolines ingehuurd om de jeugd te vermaken. De toevoeging wordt momenteel geïnstalleerd naast de tent, bij enkele horecachalets. Het gaat om een uitschuifbare constructie op een trailer. Doeken geven aan welke sprongen wel en niet toegestaan zijn.



Kinderdisco

Het Efteling Zomerfestival gaat deze week open, op vrijdag 3 juli. In de tent worden verspreid over de dag vier verschillende acts opgevoerd: The Red Noses Boogie Boys, The Big Bad Wolf Band, Dancing with the Dolls en een kinderdisco met DJ Ezel.















