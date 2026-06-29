Beekse Bergen

Brandje op terrein van Beekse Bergen: 'Vooral rookschade'

Op het terrein van Speelland Beekse Bergen heeft zondagavond een brandje gewoed. De brandweer werd rond 22.40 uur opgeroepen voor een middelbrand bij het Brabantse familiepretpark en het Event Center, in de buurt van het bekende Safaripark.

Dat bevestigt een voorlichtster van eigenaar Libéma aan Looopings. Ze geeft aan dat het probleem ontstond bij een grote droogmachine. De situatie was volgens de woordvoerster niet ernstig: het incident had geen gevolgen voor bezoekers en verblijfsgasten van het recreatieresort.

De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen, waarna de locatie geventileerd moest worden. "Er was vooral veel rookschade", vult de woordvoerster aan. "Het gebouw is verder nog intact. Alles is onder controle." In 2024 en 2025 brak ook al drie keer brand uit in het recreatieresort.