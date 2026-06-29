Attractiepark Toverland

Hoe kijkt Toverland zelf terug op het ToverFestival? Ondanks missers overheerst de trots

VIDEO Toverland erkent dat het veelbesproken ToverFestival afgelopen weekend niet op alle punten goed verlopen is. Toch spreekt het park - ondanks een hoop commentaar op social media - over een geslaagd jubileumevenement. Na een weekend vol hitte, lange wachtrijen, uitgevallen activiteiten en nachtelijk noodweer zegt het attractiepark trots terug te kijken op de 25 uur durende marathonopenstelling.

Het veelbelovende festival, waarbij bezoekers dag en nacht in het park konden blijven, verliep allerminst zoals gehoopt. Het management liet meerdere steken vallen: men bleek moeite te hebben om in te spelen op de voorspelde hitte, de grote drukte en het noodweer dat in de nacht over het park trok, terwijl eten en drinken alsmaar schaarser werd.

Bezoekers en medewerkers werden onwel, locaties moesten tijdelijk sluiten en verschillende programmaonderdelen verdwenen van het schema. Bovendien bleven de meeste horecalocaties in de avond, nacht en vroege ochtend dicht. Bij de verkooppunten die wel geopend waren, ontstonden lange rijen en raakten voorraden op. Op sommige momenten bleek zelfs frisdrank bemachtigen lastig.



Nachtelijke ritjes

Tot overmaat van ramp werden de buitenattracties 's nachts noodgedwongen gesloten vanwege onweer. Daarmee viel een belangrijk onderdeel van het evenement weg. Bezoekers die juist waren gebleven voor nachtelijke ritjes in de achtbanen en waterbanen, kwamen bedrogen uit.







De opeenstapeling van problemen leidde tot veel kritiek op social media. "Wat ze vandaag hebben laten zien is schandalig", schreef een bezoeker op X. Een ander oordeelde: "Als je de bezoekersstroom niet aankunt en de basisvoorzieningen niet op orde hebt, dan heb je als management niet alleen de plank misgeslagen, maar ben je de grip op de operatie volledig kwijt."



Dikke flop

Ook klonk: "Dikke flop, deze avond. Als je geen capaciteit of personeel hebt voor een evenement als dit dan moet je het ook gewoon niet doen." Eén van de feestgangers stond naar eigen zeggen zeventig minuten in de rij voor de horeca. "Om vervolgens te horen dat er geen friet meer is en de cola op is. Dit is geen gastvrijheid, dit is simpelweg geen benul van inkoop en planning."



Weer iemand anders klaagde: "Geen lockers voor je spullen, tekort aan horeca en onderbezetting. Als je mensen een hele dag en avond in je park wil, investeer dan eerst in de faciliteiten in plaats van alleen in de marketing." Toverland laat in een verklaring weten ondanks alles "met trots" terug te kijken.







Memorabele manier

"Het was een memorabele manier om ons 25-jarig jubileum te vieren", zegt een woordvoerster. Ze wijst erop dat veel energie is gestoken in de ontwikkeling van het entertainment. Ook wordt de "enorme inzet" van medewerkers geroemd. Tegelijkertijd erkent de voorlichtster dat niet alles verliep zoals gepland.



"We kregen te maken met extreme weersomstandigheden: het was heel warm en 's nachts werden we getrakteerd op een flinke onweersbui", meldt ze. "Ook bleef het in de nacht qua bezoekersaantallen veel drukker dan verwacht. Er werd veel van de organisatie gevraagd en we hebben continu zo goed mogelijk op alle situaties proberen in te spelen."



Balen

Daar voegt Toverland aan toe: "Desondanks hebben we niet altijd de kwaliteit kunnen bieden die we voor ogen hadden, zoals bij de horeca en de activiteiten in de nacht. Daar balen we enorm van. We begrijpen dat deze ervaringen niet waren wat onze bezoekers ervan hadden verwacht." Het park belooft het evenement intern uitgebreid te evalueren.











Ook directeur Jean Gelissen jr. stond tijdens de afsluiting van het festival stil bij de problemen. "Jeetje mina, wat een challenge", zei hij in een speech. "Eerst 39 graden, echt ongelofelijk warm. Daarna werd het ook nog druk in het park. Er kwamen nog veel meer gasten dan wij verwachtten en die kwamen allemaal heel erg laat."



Nooit eerder

Hij verwees ook naar de lange wachtrijen bij de horeca. "Dat hebben wij ook in de gaten gehad. En dan krijgen we ook nog storm en dan moeten we de attracties sluiten." Volgens Gelissen jr. horen dergelijke problemen bij een evenement dat nooit eerder op deze schaal is georganiseerd. "Jongens, als je iets doet wat eigenlijk nog nooit iemand heeft gedaan, dan kom je ook wel iets tegen wat je van tevoren niet wist."



Daarna sprak de directeur zijn waardering uit voor het personeel. "Warm, storm, weer, wind, het is niet niks. Ons team heeft echt gestreden om er voor jullie het allerbeste van te maken." In dezelfde toespraak verwees Gelissen jr. naar de geschiedenis van het familiebedrijf. Hij noemde Toverland "een park van wereldformaat" en beloofde: "We zijn nog lang niet klaar, we gaan door totdat we de allerbeste zijn."







Lege maag

Op social media voeren teleurstelling en onvrede ondertussen de boventoon. Veel festivalbezoekers vinden dat Toverland onvoldoende maatregelen had genomen tegen de voorspelde hitte, de drukte had onderschat en geen goed alternatief klaar had toen het noodweer de nacht grotendeels stillegde. Daardoor brachten veel aanwezigen de nacht met een lege maag door in een park waar weinig meer te doen was.



Sommigen vielen uiteindelijk maar op de grond in slaap, wat leidde tot opvallende beelden van tientallen uitgeputte festivalgangers die verspreid over het park waren neergevlijd. Voor veel toegewijde fans was vertrekken bovendien geen aantrekkelijke optie. Toverland had bezoekers vooraf uitgedaagd om de volledige 25 uur in het park te blijven met een speciale ToverChallenge.



Niet versoepeld

Deelnemers moesten iedere vijf uur hun polsbandje laten scannen om te bewijzen dat ze nog aanwezig waren. Wie de volledige uitdaging volbracht, ontving een exclusieve pin. Die regeling werd ondanks de barre omstandigheden niet versoepeld, waardoor veel pretparkfans ervoor kozen om toch te blijven om de beloning niet mis te lopen.