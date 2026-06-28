Kermis

Vandalen slopen botsauto's op kermis: banden lekgestoken, kabels doorgeknipt en zeilen vernield

FOTO'S Vandalen hebben een botsauto-attractie op een Belgische kermis voor tienduizenden euro's beschadigd. Op de kermis in Tienen werden stroomkabels en hydraulische leidingen doorgeknipt, banden lekgestoken, zeilen kapotgesneden en vlaggen gestolen.

De vernielingen vonden plaats in de nacht van donderdag op vrijdag bij de attractie Thommis. Exploitant Yves Scas en zijn vrouw Winny ontdekten de schade toen ze vrijdagmiddag aankwamen op het gemeenteplein. Door doorgesneden leidingen van het hydraulische systeem van de vrachtwagen lekte olie weg, die door de brandweer moest worden opgeruimd.

Ook elf banden van de vrachtwagen werden doorboord of lekgestoken. Dat alleen al kost naar verwachting 7000 euro. Daarnaast werden handgeschilderde zeilen van de attractie beschadigd. Scas noemt dat het grootste verlies, omdat de doeken uniek zijn en de schilder ze niet meer maakt.



Bewust uitgekozen

Hij vermoedt bovendien dat zijn attractie bewust werd uitgekozen, omdat de kabels van een naastgelegen attractie onaangeroerd bleven. Ondanks de schade kon de attractie zaterdagavond toch opengaan. Wel reden er vier botsauto's minder mee en waren de muziek en verlichting beperkt.



Terwijl bezoekers een rit maakten, probeerde de uitbater de beschadigde netten te herstellen. Op camerabeelden uit de omgeving zou te zien zijn hoe de daders rond 03.00 uur met een jeep naar het gemeenteplein reden. Na de vernielingen stapten ze weer in het voertuig en gingen ervandoor. De politie onderzoekt de zaak.















