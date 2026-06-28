Efteling

Video: Efteling heeft handen vol aan stormschade, park vol kapotte bomen en takken

VIDEO Een nachtelijke storm heeft flink huisgehouden in de Efteling. Het Kaatsheuvelse attractiepark werd in de nacht van zaterdag op zondag - net als de rest van Zuid-Nederland - getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen en harde windstoten. Dat leidde op meerdere plekken tot schade.

Zo waaide bij het Meer van Fantasie een boom om, aan de kant van Fata Morgana. De restanten kwamen terecht in het water, recht achter één van de vier Bakens van Licht van watershow Aquanura. Daarbij sneuvelde apparatuur: zeker één moving head overleefde het noodweer niet.

De boom moet nog verwijderd worden. Verder sneuvelde een vaandel in het entreegebied en lagen op verschillende plekken takken op de paden. Verblijfsgasten, die normaal gesproken 's ochtends eerder toegang krijgen tot de Efteling, moesten vandaag wat langer geduld hebben in verband met opruimwerkzaamheden.



Kraan

Medewerkers waren in alle vroegte in de weer om paden weer toegankelijk te maken. Ook op het pad tussen Symbolica en Anderrijk was het raak. Losgeraakte boomdelen die dreigden naar beneden te vallen, moesten worden verwijderd. Daar moest zelfs een speciale ingehuurde kraan aan te pas komen.