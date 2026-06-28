Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Video: Efteling heeft handen vol aan stormschade, park vol kapotte bomen en takken

Vandaag, 17.40 uurBeeld: @Coshira_, @tim_beekman

VIDEO Een nachtelijke storm heeft flink huisgehouden in de Efteling. Het Kaatsheuvelse attractiepark werd in de nacht van zaterdag op zondag - net als de rest van Zuid-Nederland - getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen en harde windstoten. Dat leidde op meerdere plekken tot schade.

Zo waaide bij het Meer van Fantasie een boom om, aan de kant van Fata Morgana. De restanten kwamen terecht in het water, recht achter één van de vier Bakens van Licht van watershow Aquanura. Daarbij sneuvelde apparatuur: zeker één moving head overleefde het noodweer niet.

De boom moet nog verwijderd worden. Verder sneuvelde een vaandel in het entreegebied en lagen op verschillende plekken takken op de paden. Verblijfsgasten, die normaal gesproken 's ochtends eerder toegang krijgen tot de Efteling, moesten vandaag wat langer geduld hebben in verband met opruimwerkzaamheden.

Kraan
Medewerkers waren in alle vroegte in de weer om paden weer toegankelijk te maken. Ook op het pad tussen Symbolica en Anderrijk was het raak. Losgeraakte boomdelen die dreigden naar beneden te vallen, moesten worden verwijderd. Daar moest zelfs een speciale ingehuurde kraan aan te pas komen.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be