Efteling

Problemen bij Joris en de Draak in de Efteling duren voort: scheuren in stalen achtbaanrails

Het probleem bij de dubbele houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is na meerdere weken nog altijd niet opgelost. Bezoekers kunnen daardoor nog steeds niet tegen elkaar racen: de Vuur-baan is al sinds mei buiten gebruik. Inmiddels is ook duidelijker waardoor de attractie gedeeltelijk stilligt.

De Efteling bevestigt aan Looopings dat het probleem zich bevindt in de zogeheten titan track: stalen baandelen die enkele jaren geleden zijn aangebracht op delen van de houten achtbaan om slijtage te verminderen en de levensduur van de baan te verlengen.

Een woordvoerder laat weten dat de Efteling samen met de leverancier bekijkt hoe het probleem opgelost kan worden. Meer details wil het park niet geven. Ook is nog altijd niet bekend wanneer de Vuur-baan weer in gebruik genomen kan worden.



Amerikaanse fabrikant

Ingewijden melden aan Looopings dat er scheuren zijn ontstaan in de titan track. Die informatie wil de Efteling niet bevestigen. De stalen onderdelen zijn destijds geïnstalleerd door de Amerikaanse fabrikant Great Coaster International, die ook verantwoordelijk was voor de bouw van Joris en de Draak.



Zolang de werkzaamheden duren, rijdt alleen de Water-baan. Daardoor is de capaciteit van de attractie flink lager dan normaal, wat leidt tot langere wachttijden. Bezoekers kunnen voorlopig dus niet tegen elkaar racen: één van de belangrijkste kenmerken van Joris en de Draak.



Baron 1898

Er is ook goed nieuws: achtbaan Baron 1898, die zaterdag 20 juni sloot vanwege een technische storing, is na negen dagen weer operationeel. De afgelopen dagen vonden al regelmatig testritten plaats. Vandaag konden bezoekers iets na 15.00 uur weer een ritje maken. De wachttijd is opgelopen tot zeventig minuten.