Attractiepark Toverland

Oeps: kluisjes Toverland om middernacht gereset, bezoekers ToverFestival kunnen niet bij hun locker

FOTO'S Bezoekers van het 25 uur durende ToverFestival in Toverland konden vannacht plotseling niet meer bij hun kluisje. Alle lockers werden na middernacht automatisch gereset, waardoor de digitale sleutels niet meer werkten. Bezoekers hadden daardoor geen toegang meer.

Wie vervolgens een nieuw kluisje huurde, kreeg in sommige gevallen zelfs de inhoud van een locker van iemand anders te zien. Een woordvoerster van Toverland bevestigt dat de kluisjes inderdaad zijn gereset. "We hebben naar aanleiding daarvan medewerkers bij de kluisjes staan die voor de gasten de juiste kluizen kunnen openen", legt ze uit.

Het personeel voert wel controles uit, aldus de voorlichtster. "Dit doen ze alleen wanneer de gasten kunnen vertellen wat er in de kluisjes zit. Zij kunnen daarna gratis een nieuwe kluis krijgen." Er bevinden zich kluisjes in entreegebied Port Laguna en in het overdekte Land van Toos.



Verrassing

Op social media laat het park weten dat de reset zeker niet de bedoeling was. "Dit was ook een verrassing voor ons, want technisch hebben we deze ingeregeld voor de lengte van 33 uur", meldt Toverland. Toch ging het fout.



Het ToverFestival duurt 25 uur, van zaterdagochtend 09.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur. Daarna blijft Toverland nog geopend tot 18.00 uur. Duizenden bezoekers brachten de nacht door in het park.







