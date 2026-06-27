Attractiepark Toverland

Toverland schrapt twee onderdelen ToverFestival vanwege de hitte, waaronder lasergame met vampieren

Twee nachtelijke onderdelen van het ToverFestival in Toverland gaan niet door. In het Limburgse attractiepark vindt dit weekend een 25 uur durend evenement plaats, met speciaal entertainment. Eigenlijk zouden bezoekers vannacht kunnen lasergamen met vampieren.

Dat zou plaatsvinden in de grote Wunderwald-hal. Daarnaast zou het Speelkasteel in het overdekte Land van Toos tussen middernacht en 05.00 uur alleen toegankelijk zijn voor volwassenen. Vanwege de hitte vindt het management het toch niet verantwoord om de locaties open te stellen.

"In verband met de aanhoudende warmte en luchtvochtigheid hebben we, met het oog op de veiligheid van onze gasten en collega's, besloten om twee activiteiten van het ToverFestival te annuleren of anders in te richten", laat een woordvoerder weten.



Conferentiezaal

De speciale openstelling van het Speelkasteel gaat niet door. In het Wunderwald komen tussen 00.30 en 04.30 uur wel vampieren tevoorschijn, die rustig zullen ronddwalen. In conferentiezaal Waldhaus Müller krijgen bezoekers een wals aangeleerd.



Lasergamen kan op een andere plek in het park, namelijk tijdens een ritje in Paarden van Ithaka: de paardenbaan in Troy-themagebied Ithaka. De rest van het tijdsblok blijft staan zoals gepland. "We bedanken alle gasten voor hun begrip en wensen ze een hele mooie nacht", besluit de voorlichter.