Attractiepark de Waarbeek

Trouwen in de achtbaan: youtuber Ruben Koet geeft jawoord tijdens een ritje

VIDEO Een Nederlandse pretparkvlogger is getrouwd in een achtbaan. Youtuber Ruben Koet gaf samen met zijn kersverse echtgenote het jawoord tijdens een ritje in de Rodelbaan van Attractiepark de Waarbeek in Hengelo: de oudste stalen rollercoaster van de Benelux. De opvallende stunt is te zien in een bijna zeventien minuten durende video op zijn YouTube-kanaal Koetlife.

Het officiële huwelijk vond eerder op de dag plaats op het gemeentehuis. Daarna reed het bruidspaar naar de Waarbeek voor een symbolische huwelijksceremonie in de Rodelbaan uit 1930. Daarbij werd de rol van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gespeeld door Postbode Pelle, de mascotte van het attractiepark.

De ceremonie vond plaats terwijl de trein over de baan raasde. In de eerste ronde sprak het bruidspaar het jawoord uit. Tijdens een tweede rit werd een ring uitgewisseld. Een praktische uitdaging was de trouwjurk. Door de grote hoepelrok bleek het lastig om de bruid in het kleine achtbaankarretje te krijgen. Uiteindelijk lukte het om samen plaats te nemen.



Huwelijksreis

Na afloop nam Koet de veelbesproken "Mag jouw vrouw…?"-trend op de hak. In een parodie weigerde hij zijn kersverse echtgenote toestemming te geven om nog een rondje in de achtbaan te maken zonder hem. De huwelijksreis speelde zich vervolgens af in een andere attractie van de Waarbeek: de 14,5 meter hoge ballonnentoren Wolkenvaart.