Attractiepark Toverland

Toverland stopt plotseling met alcoholverkoop, maar krabbelt snel weer terug

Toverland is zaterdagavond tijdelijk gestopt met het schenken van alcohol op het ToverFestival. Het attractiepark in Noord-Limburg blijft dit weekend dag en nacht geopend, met een 25 uur durend evenement. Rond 21.00 uur werd in het hele park plotseling geen alcohol meer geschonken.

Dat had het management uit veiligheidsoverwegingen besloten, meldde een woordvoerder aan Looopings. "We willen de kans op uitdroging bij onze gasten zo veel mogelijk beperken", luidde de uitleg. "Ondanks dat de zon ondergaat, blijft de temperatuur hoog."

Daarnaast verkleinde de tijdelijke alcoholstop de kans op opstootjes en andere incidenten. Na intern overleg kwam Toverland al snel terug op het besluit. Het park spreekt van een "pas op de plaats". Nu de ergste warmte voorbij is, wordt weer beperkt alcohol geschonken.



Beschonkenheid

Inmiddels zijn bier, wijn en andere alcoholische dranken weer overal verkrijgbaar. "Desondanks houden we de situatie nauwlettend in de gaten", vult de voorlichter aan. "Alcohol zal bij enig teken van beschonkenheid geweigerd worden. We passen goed op elkaar."



Opvallend is dat bezoekers tussen 09.00 en 21.00 uur, toen de temperaturen aanzienlijk hoger lagen, wel gewoon overal in het park alcoholische dranken konden bestellen. Het park is open van zaterdagochtend 09.00 uur tot zondagavond 18.00 uur. Het ToverFestival eindigt zondag om 10.00 uur.