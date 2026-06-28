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Attractiepark Toverland

Video: de langste Toverland-parade ooit combineert zomer, Halloween en winter

Vandaag, 00.14 uur

VIDEO In de langste Toverland-parade ooit kwamen zaterdagavond verschillende hoogtepunten van het Limburgse attractiepark voorbij. Ter gelegenheid van het 25 uur durende ToverFestival konden bezoekers om 18.00 uur kijken naar een XXL Parade.

De stoet combineerde elementen van drie verschillende evenementen: Summer Feelings, Halloween en Winter Feelings. Personages die zich normaal gesproken alleen bij lage temperaturen laten zien, verschenen plotseling bij 36 graden.

Voorbeelden waren ijsheks Morgana, Oscar Pendula en andere figuren uit haunted house Maison de la Magie en een rat uit Trapped, het horrordoolhof dat afgelopen najaar voor het laatst open was.

Twee keer
Eigenlijk was het de bedoeling om mascottes Toos Toverhoed en Morrel twee keer te laten meelopen: aan het begin en aan het einde, in verschillende outfits. Uiteindelijk waren ze slechts één keer te zien: ze openden de parade in hun jubileumkledij.



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