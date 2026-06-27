Attractiepark Toverland

Toverland sluit spookhuis vanwege de hitte: acteur onwel geworden

Bezoekers die een kaartje hadden gekocht voor een spookhuis in Toverland, moeten wat langer geduld hebben. Het Limburgse attractiepark opende vandaag haunted house Now You're Mine, als onderdeel van het 25 uur durende ToverFestival. Het werd echter zo warm binnen dat één van de acteurs onwel werd.

Eigenlijk zou het spookhuis geopend zijn van 14.00 tot 19.00 uur. Om 16.00 uur is echter besloten om de locatie te sluiten, om de acteurs pauze te gunnen. Die beslissing was volgens een woordvoerster al genomen voordat een scare actor van het stokje ging.

"De acteurs van Now You're Mine hebben een welverdiende pauze", vult de voorlichtster aan. Wie een ticket had gekocht voor het tijdslot waarin het spookhuis dicht is, mag tussen 17.00 en 19.00 uur alsnog langskomen. "Bij de ingang staat een medewerker om dit aan iedereen te communiceren."



Mijnbouwmuseum

Normaal gesproken is Now You're Mine alleen geopend tijdens de Halloween Nights in oktober en november. Bezoekers betreden het fictieve Mijnbouwmuseum Sevenum, waar ze uiteindelijk de verboden mijngangen betreden en op zoek gaan naar de spoorloze mijndirecteur Mijndert Müller.



Eerder vandaag werd de duikshow The Battle of Port Laguna al stilgelegd en afgelast toen één van de acteurs struikelde. Dat gebeurde tijdens de voorstelling van 14.00 uur. Volgens de woordvoerster maakt de duiker het inmiddels goed.



