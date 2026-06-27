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Efteling

Code rood: Efteling vandaag twee uur eerder dicht

Vandaag, 09.50 uur

De Efteling neemt een ingrijpende maatregel om het personeel te sparen bij het uitzonderlijk warme weer. Vanwege extreme hitte is vandaag opnieuw code rood van kracht in Noord-Brabant. Om die reden is besloten om het Kaatsheuvelse attractiepark eerder te sluiten dan gepland.

Eigenlijk zouden bezoekers tot 20.00 uur welkom zijn. De poorten gaan in verband met de hoge temperaturen twee uur eerder dicht, namelijk al om 18.00 uur. Op die manier hoeven medewerkers minder lang te werken. Men verwacht geen grote drukte: door code rood zullen veel bezoekers hun dagje uit uitstellen.

Zij kunnen de bezoekdatum van hun entreebewijs online wijzigen. Als gekozen wordt voor een vergelijkbare ticketperiode, zijn daar geen kosten aan verbonden. De ingekorte openingstijden worden vermeld op informatieschermen bij de entree.

Fonteinenshow
Net als gisteren zullen verschillende attracties gesloten blijven of gaandeweg de dag gesloten worden. Het entertainmentprogramma is ook aangepast vanwege de vervroegde sluitingstijd. Zo is Aquanura-fonteinenshow Efteling Symphonica vandaag om 17.15 en om 18.15 uur te zien.

"We hebben deze afweging gemaakt omdat de hitte de hele dag aanhoudt", zegt een woordvoerder over de beslissing. "Een parkdag tot 20.00 uur vraagt onder deze omstandigheden veel van gasten en medewerkers. Daarom sluiten we vandaag om 18.00 uur. We verwachten geen drukke dag."

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