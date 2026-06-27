Natura Artis Magistra

Ontsnapte halfaap uit Artis steekt drukke straat over: uit boom gehaald met verdovingspijl

Een rode vari is ontsnapt uit Artis. Het dier heeft buiten de Amsterdamse dierentuin ruim anderhalf uur voor opschudding gezorgd. De halfaap werd uiteindelijk uit een boom gehaald met behulp van een verdovingspijl, waarna hij kon terugkeren naar zijn verblijf.

Omstanders zagen het dier vrijdag rond 12.30 uur in een boom bij de Alexanderkade, vlak bij het Johanna ter Meulenplein. Dierenverzorgers van Artis kwamen samen met de politie ter plaatse. Rond 14.30 uur slaagden ze erin de rode vari uit de boom te halen.

Het dier zat op ongeveer 6 meter hoogte. De halfaap kwam niet uit zichzelf naar beneden. Daarom besloten de verzorgers een verdovingspijl te gebruiken. Rondom de boom werden doeken gespannen om de halfaap op te vangen als hij door de verdoving zou vallen.



Trams

Uiteindelijk werd hij met hulp van de brandweer uit de boom gehaald. Vanuit Artis had de rode vari een flinke afstand afgelegd. Hij stak ook de drukke Sarphatistraat over, waar trams rijden. Het is nog onduidelijk hoe het dier wist te ontsnappen. Bij de voederronde in de ochtend waren alle rode vari's nog aanwezig.



Mogelijk heeft niemand de ontsnapping opgemerkt doordat het vanwege de hitte erg rustig was in het park. Na de reddingsactie kreeg de rode vari een medische controle. Daarna kon hij terugkeren naar de rest van de groep. Volgens zijn verzorgers maakt het dier het goed.