Wunderland Kalkar

Foodtruckfestival in pretpark net over de grens: hapjes, drankjes en attracties to 23.00 uur

Een Duits pretpark vlak bij de Nederlandse grens organiseert deze zomer een tweedaags foodtruckfestival. Daarbij kunnen bezoekers ook in de avonduren in de attracties stappen. In Wunderland Kalkar vinden op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus de Wunderland Summer Nights plaats, van 18.00 tot 23.00 uur.

Verspreid door het park staan internationale foodtrucks met gerechten uit verschillende landen. Daarnaast zijn er bars met cocktails, bier en andere drankjes. Liveoptredens moeten voor een festivalsfeer zorgen. Tijdens het evenement blijft een deel van de attracties geopend.

Bezoekers met een regulier ticket voor het pretpark mogen na hun dagbezoek zonder extra kosten blijven voor het avondevenement. Een los kaartje voor het foodtruckfestival kost in de voorverkoop 9,50 euro. Aan de kassa bedraagt de toegangsprijs 13,50 euro. Parkeren is gratis, eten en drinken zijn niet bij de entree inbegrepen.