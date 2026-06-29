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Attractiebouwer Vekoma liet koning mogelijk proefzitten in nieuw achtbaantype voor de Efteling

FOTO'S Heeft koning Willem-Alexander een gloednieuw achtbaantype van de bekende attractiebouwer Vekoma al mogen zien? Daar lijkt het wel op. Zijne majesteit kreeg afgelopen maand een rondleiding door de fabriek van de bekende Limburgse firma. Daarbij werd aan hem en aan koningin Máxima een nog geheim project gepresenteerd.

Destijds was niet duidelijk waar precies op werd gedoeld. Met de kennis van nu lijkt het evident in wat voor soort achtbaan de koning precies heeft gezeten. Op beelden van het bezoek is een zwarte constructie te zien met een hangende achtbaantrack en een ingepakt karretje.

De vorm komt exact overeen met het concept van de thrill glider, waar de Efteling vergevorderde plannen voor heeft. Bij een thrill glider zitten passagiers voorovergebogen onder de rail, in een motorhouding. Zo ontstaat een soort combinatie van een inverted coaster en een motorbike coaster.



Frankrijk

Er zijn al exemplaren verkocht aan Six Flags in de Amerikaanse staat Californië en Futuroscope in Frankrijk. Hoewel er officieel nog niets over naar buiten is gebracht, heeft ook de Efteling interesse in zo'n coaster. Die zou gebouwd moeten worden op een stuk grond achter het Efteling Theater, in het entreegebied.



De info over het geheimzinnige project kwam van de gemeente Roerdalen, die destijds publiceerde: "De koning en koningin namen zelfs even plaats in een achtbaankarretje en maakten een proefritje. Extra bijzonder want deze achtbaan is nog top-secret tot november."



Pretparkbeurs

Half november staat de grote pretparkbeurs IAAPA Expo op de planning in de Amerikaanse staat Florida. Vermoedelijk brengt Vekoma daar dus meer informatie naar buiten. Tot die tijd houdt de fabrikant de kaken stijf op elkaar.















