Efteling

Efteling geeft Fata Morgana veel liefde tijdens onderhoudsbeurt: verbeteringen en reparaties

VIDEO Fata Morgana in de Efteling was bijna twee weken gesloten voor onderhoud. In die periode kreeg de attractie opvallend veel liefde: ondanks de relatief korte sluiting werden verschillende verbeterpunten en storingen aangepakt. Zo is er eindelijk weer sprake van een overgang tussen de gevangenis- en havenscène.

Bij een tovenaar installeerde de Efteling in 2018 een grote rotsdeur, maar in 2020 trad een hardnekkige storing op. Die werd jarenlang niet opgelost, waardoor de deur de afgelopen zes jaar permanent openstond. Het zorgde ervoor dat bezoekers al een blik konden werpen op de volgende scène, waardoor een deel van de verrassing en de illusie verloren ging.

Nu is er onverwachts alsnog een oplossing voor bedacht. In plaats van het herstellen van de oude rotsdeur werd de poort vervangen door een zwart gordijn met beplanting erop. Dankzij de belichting wordt lichtjes de illusie van een rotswand gewekt. En er veranderde meer in de iconische Efteling-attractie. Zo verdween het vuureffect bij het vallende hek.



Fakkels

De Efteling is al jaren bezig om toepassingen met gas te verwijderen, om milieuredenen. Om die reden werden eerder al de vlammenwerpers verwijderd uit watershow Aquanura. Recent verdwenen de fakkels bij de pilaren die de grenspost van het themagebied vormen. Nu komt er ook geen echt vuur meer voor in de vaartocht zelf.



Om toch de illusie van vuur te wekken, wordt nu gebruikgemaakt van een lichteffect. Daarnaast zijn de krokodillen in de donkere tunnel voortaan in nevelen gehuld én weggewerkt met planten. Het wekt de illusie dat de dieren echt tevoorschijn komen. Tot slot werd bij een groot aantal figuren het masker volledig vernieuwd.



Jubileum

Fata Morgana vierde deze maand nog een jubileum: op 18 juni bestond de attractie veertig jaar. Er wordt intern al jaren gewerkt aan een zeer ingrijpend renovatieproject, waarbij de Efteling kijkt naar de bouwkundige staat van het gebouw én naar de invulling van de scènes. Daarvoor zal de darkride maandenlang moeten sluiten. Er is echter nog geen termijn voor bekend.